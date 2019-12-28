TOGG ne demek? Yerli otomobilin üzerinde yazan TOGG’nin açılımı ne?

TOGG yerli otomobille birlikte gündemin merak edilen konularından oldu. Yerli araba projesinin üstlenen TOGG yapı oldu. TOGG teknoloji ile donattığı araçlarda evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak. TOGG hakkında ayrıntılar şu şekilde…

TOGG NEDİR?

TOGG Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısatlmasıdır.

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019'da Kök Grubu'nun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. Tanıtılacak otomobilin elektrikli C segment SUV olacağı duyuruldu.

TOGG AÇILIM NEDİR?

TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu

TOGG İÇERİSİNDE YER ALAN GRUPLAR

Anadolu Grubu,

BMC,

Kıraça Holding,

Turkcell Grubu

Zorlu Holding