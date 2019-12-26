TOGO kulelerine denetimden önce ruhsat

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Togo İkiz kulelerinin Mimarlar Odası denetimi öncesi yenileme ruhsatı aldığını belirtti ve ‘'Ranta karşı mücadelede ruhsat vermeden önce, Mimarlar Odası onayından geçtiğine dair belgenin aranması zorunludur. Belediyeler Mimarlar Odası onayı olmadan projelere ruhsat veremez” dedi.

Candan konuşmasına şöyle devam etti:

“İktidar Mimarlar Odası'nın proje mesleki denetimini kaldırmaya çalışarak, denetimsiz bir ortamda istediği rant yapılarına ruhsat vererek, inşaatların başlamasının önünü açıyor, sonrasında dava devam ederken inşaatta bitiyor. Togo ikiz kulelerinin ruhsatı verilmeden Mimarlar Odası Ankara Şubesi proje onayı aransaydı. Biz bu onayı vermeyecektik ve ruhsat alamayacaktı. Plan davası devam ederken inşaat da başlamayacaktı. Ancak iktidar tüm belediyelerine ‘Mimarlar Odası onayı istemeyeceksiniz' diye genelge yayınladı, yönetmelik çıkarttı. Mesleki denetim yaptırmamanın TMMOB kanuna aykırı olduğu ise açılan davalarla kesinleşti. Ama hukuksuzluk bu süreçte de iktidar belediyelerinde işledi''