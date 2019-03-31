Tokat sonuçları belli oldu! Tokat’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim oy oranları…

Tokat seçim sonuçları Tokat halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Tokat’ın hangi aday önde merak ediliyor. Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Tokat'da hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde…
|Tokat İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Eyüp Eroğlu
|AK Parti
|37.127
|% 49,17
|Adnan Özmen
|MHP
|21.485
|% 28,45
|Hüseyin Yarıcı
|İyi Parti
|15.478
|% 20,50
|Saadet Partisi
|659
|% 0,87
|Diğer
|652
|% 0,86
|TKP
|34
|% 0,05
|DSP
|32
|% 0,04
|DP
|26
|% 0,03
|BTP
|22
|% 0,03
|Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|CHP
|150.841
|%40,60
|MHP
|84.238
|%22,67
|AK Parti
|80.399
|%21,64
|İyi Parti
|21.069
|%5,67
|HDP
|10.217
|%2,75
|Saadet Partisi
|9.835
|%2,65
|BBP
|4.394
|%1,18
|DSP
|1.424
|%0,38
|DP
|1.152
|%0,31
|BTP
|861
|%0,23
|Vatan Partisi
|523
|%0,14
|TKP
|494
|%0,13
AKP: %50,13
MHP: %37,47
CHP:%9,56
SP: %2,09
BBP: %0,50
Bugün yapılan yerel seçim sonuçlarında ilk belirlemelere göre AKP'nin adayı Eyüp Eroğlu yüzde … oranında oy alırken MHP'nin adayı Adnan Özman ise yüzde … oranında oy aldı. İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Yarıcı ise yüzde …. oranında oy aldı.
Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.
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