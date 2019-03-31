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Tokat sonuçları belli oldu! Tokat’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim oy oranları…

31 Mart Yerel Seçimi Tokat sonuçları belli olmaya başladı. Oy oranlarının heyecanla beklendiği Tokat'ta AKP'nin adayı Eyüp Eroğlu oldu. CHP Tokat'ta aday çıkarmadı. İYİ Parti'nin Tokat adayı Hüseyin Yarıcı olurken, MHP'nin Tokat adayı da Adnan Özmen oldu. Peki, Tokat seçimlerinde kim önde? AKP, MHP ve İYİ Parti adaylarından kim kazandı? İşte cevabı...

21:31 -
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Tokat sonuçları belli oldu! Tokat’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim oy oranları…

Tokat seçim sonuçları Tokat halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Tokat’ın hangi aday önde merak ediliyor. Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Tokat'da hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde…

Tokat İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Eyüp Eroğlu AK Parti AK Parti 37.127 % 49,17
Adnan Özmen MHP MHP 21.485 % 28,45
Hüseyin Yarıcı İyi Parti İyi Parti 15.478 % 20,50
Saadet Partisi Saadet Partisi 659 % 0,87
Diğer Diğer 652 % 0,86
TKP TKP 34 % 0,05
DSP DSP 32 % 0,04
DP DP 26 % 0,03
BTP BTP 22 % 0,03

Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 150.841%40,60
MHP MHP 84.238%22,67
AK Parti AK Parti 80.399%21,64
İyi Parti İyi Parti 21.069%5,67
HDP HDP 10.217%2,75
Saadet Partisi Saadet Partisi 9.835%2,65
BBP BBP 4.394%1,18
DSP DSP 1.424%0,38
DP DP 1.152%0,31
BTP BTP 861%0,23
Vatan Partisi Vatan Partisi 523%0,14
TKP TKP 494%0,13

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKP: %50,13
MHP: %37,47
CHP:%9,56
SP: %2,09
BBP: %0,50

Bugün yapılan yerel seçim sonuçlarında ilk belirlemelere göre AKP'nin adayı Eyüp Eroğlu yüzde … oranında oy alırken MHP'nin adayı Adnan Özman ise yüzde … oranında oy aldı. İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Yarıcı ise yüzde …. oranında oy aldı.

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.

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