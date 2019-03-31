Tokat sonuçları belli oldu! Tokat’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim oy oranları…

Tokat seçim sonuçları Tokat halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Tokat’ın hangi aday önde merak ediliyor. Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Tokat'da hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde…

Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 150.841 %40,60 84.238 %22,67 80.399 %21,64 21.069 %5,67 10.217 %2,75 9.835 %2,65 4.394 %1,18 1.424 %0,38 1.152 %0,31 861 %0,23 523 %0,14 494 %0,13

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKP: %50,13

MHP: %37,47

CHP:%9,56

SP: %2,09

BBP: %0,50

Bugün yapılan yerel seçim sonuçlarında ilk belirlemelere göre AKP'nin adayı Eyüp Eroğlu yüzde … oranında oy alırken MHP'nin adayı Adnan Özman ise yüzde … oranında oy aldı. İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Yarıcı ise yüzde …. oranında oy aldı.

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.