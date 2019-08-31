Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sulusaray-Yeşilyurt Karayolu Çırdak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sulusaray’dan Yeşilyurt istikametine giden Selahattin Han(55) yönetimindeki W90561G yabancı plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yasin Anmaca’nın (36) kullandığı 66 LG 316 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile 2 otomobilde bulunan M.D. (59), E.D. (17), R.D. (53), Y.A. (22) ve M.H. (62) yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)