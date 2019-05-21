Tokat’ta trafik kazası: 2 polis memuru öldü, 2 kişi yaralandı

Artova’dan Tokat yönüne giden Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kanber Demir (29) yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, Taşpınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen Emin Adıgüzel (35) idaresindeki 19 UP O22 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, sürücü Demir ile aynı otomobilde bulunan polis memuru Selahattin Kaplan (27), olay yerinde hayatını kaybetti. Polislerin arkadaşları

oldukları öğrenilen iki kadın ise yaralandı. Tırın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Tokat Valisi Ozan Balcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşpınar köyü mevkisinde tır ile polislerin içinde bulunduğu otomobilin çarpıştığını söyledi.

Olay yerine ekiplerin sevk edildiğini belirten Balcı, “Öncelikle başımız sağ olsun. Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurumuz istirahat vakitlerinde Tokat’a gelirken otomobilleri tır ile

çarpışıyor. Maalesef ikisi de hakkın rahmetine kavuştu, başımız sağ olsun. İki kızımız da yaralı onlar da hastaneye intikal ettiler. Şu an onlara da tıbbi müdahale yapılıyor.” dedi.

Kazada hayatını kaybeden polis memurları Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kanber Demir’in cenazesi memleketi Niğde’ye, Selahattin Kaplan’ın cenazesi Gaziantep’in Nizip ilçesine gönderildi.

Yaralıların tedavisi Tokat Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

AA