TOKİ sosyal konut projesine 3 günde 25 bin 197 kişi başvurudu. TOKİ sosyal konut başvurularının dışında ev fiyatları da merak konusu. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerinde olduğu TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, 67 ilde toplamda 50 bin konut inşa edilecek. Peki, TOKİ başvuru nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvurusu nereden yapılır?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ Sosyal Konut başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar şehirlerindeki Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Ziraat Bankası şubelerine başvuru bulunacak. Hangi bankaya başvuru yapılacağını öğrenmek için duyuruları takip etmeniz yeterlidir.

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TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugünden itibaren başlayacak başvuru sürecinin, 19 Nisan'a kadar süreceğini ifade ederek şunları söyledi: “TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili, 6 Mart itibarıyla başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız. Talepleri alırken alt gelir grubu ve orta gelir grubuna yönelik, aynı zamanda şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak.”