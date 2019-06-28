TOKİ çekiliş çekimi canlı izle! Silivri TOKİ kura çekiliş sonuçları belli oluyor (CANLI YAYIN)

Düşük gelire sahip vatandaşlar ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ Başakşehir Kayabaşı konutları kura çekilişi ardından bugün de Silivri Alipaşa konutları için canlı yayında kura gerçekleştiriyor. Silivri 685 konut kurası ile 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak Tuzla 500 konut kurasıyla devam edecek. OKİ kura çekilişi canlı izleme linki haberimizde. TOKİ kura çekilişi sonuçları ise canlı yayının ardından kurumun resmi web sitesinde olacak.

TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

TOKİ canlı yayın kura çekişi devam ediyor! İstanbul’da dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması için inşaa edilen, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında 4 bin 467 konutun bir kısmının kura çekilişi bugün canlı yayında belirleniyor. Geçtiğimiz aylarda başvuruları toplanan konutlar için müjdeli haber bekleyen vatandaşlara sonuç kazanmasalar dahi SMS ile bildirilecek. Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde yapılan konutlar için kura tarihleri de haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

50 BİN KONUT KURALARI MAYISTA BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları 6 Mayıs Pazartesi günü başladı.

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplandı.

50 bin Yeni Sosyal Konut Projesine 636 bin 949 kişi başvurdu. İlk olarak 80 proje için belirlenen takvimde hak sahipliği belirleme kuraları 06 Mayıs Pazartesi günü Ankara'dan başlayacak. Ayrıca 50 projede zaten konut almaya hak kazanan vatandaşlar için belirlenecek kura takvimi ile yaşayacakları daireler belirlenecek. İlk kura Ankara Kuzeykent projesinde 809 konut için yapıldı.

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirecek. Bütün konutların kura tarihlerine TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Ayrıca, kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı başvuru bedelleri iade edilecek.

İLGİLİ HABER TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonucu sorgulama ekranı

İSTANBUL KURA SONUÇLARI HAZİRAN VE TEMMUZ’DA

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak.

İstanbul'da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı'nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla’da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma’da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere’de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.