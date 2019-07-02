TOKİ çekiliş canlı yayın: TOKİ Hoşdere kura sonuçları belli oluyor (CANLI İZLE)

TOKİ'den düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşların beklediği Hoşdere kura çekilişi başladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden kuralar ile Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde yapılan konutların sahipleri belli oldu. TOKİ Hoşdere kura sonuçları merak eden vatandaşlar için haberimizin içerisinde canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ'DE KONUT KAZANAMAYAN ÜCRET İADESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası yetkili şubelerinden geri alabilecektir.