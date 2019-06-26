TOKİ kura çekiliş sonuçları 2019: TOKİ İstanbul kura tarihleri

İstanbul Başakşehir Kayabaşı 4 bin 467 sosyal konut projesinin ilk kura töreni gerçekleşti. 2+1 2 bin 338 konuta toplam 89 bin 476 başvuru oldu. 2+1 konutların, 39'u şehit ailesi ve gazilere, 117'si engelli vatandaşlara, 585'i emekli vatandaşlara, bin 597'si de diğer vatandaşlara ayrıldı. Haberimizden TOKİ kura çekilişini canlı izleyebilir ve 2019 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekilişi sonuçlarını videodan takip edebilir ya da açıklandığı anda aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. Sonuçları resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulayabilirsiniz…



TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

50 BİN SOSYAL KONUT İÇİN REKOR BAŞVURU

Proje kapsamında 67 ilde 140 projede 50 bin sosyal konut için rekor başvuru alındığını söyleyen Bakan Kurum, “Bu güne kadar 29 ilimizde 37 projemizin kura çekimini tamamlamış olduk. Bu güne kadar 18 bin 52 hak sahibimizi belirlemiş olduk. 19 Haziran'a kadar da 50 bin konut projesindeki tüm hak sahiplerini belirlemiş olacağız. Akabinde inşaat süreçlerine girip en geç 36 ay süresinde de vatandaşlarımıza sağlam, güvenli konutlarını teslim etmiş olacağız. İlk başvurumuzu 6 Mayıs'ta Ankara’da çektik, sonra Konya, şimdi de İstanbullu kardeşlerimizle bir aradayız. İstanbul, Başakşehir Kayabaşı, Ayazma, Hoşdere ile Silivri ve Tuzla'daki Aydınlı'daki 5 proje kapsamında 6 bin 300 konutu inşa edeceğiz. Bugün Kayabaşı'ndaki konutlarımızın 2 bin 338 adetini yapıyoruz” dedi.

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