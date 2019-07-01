TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı

TOKİ 50 bin konut projesinin İstanbul Tuzla için noter huzurunda yapılan kura çekilişinde izdiham yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 50 bin konut projesinin İstanbul için kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ tarafından İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde gerçekleşen ve 500 konut için 103 bin kişinin başvurduğu kura çekilişinde izdiham yaşandı. Yüzlerce kişi, saatler öncesinde spor kompleksinin önünde sıraya girerken, vatandaşlar sevinci ve hüznü aynı anda yaşadı.

Aslen Giresunlu olan 68 yaşındaki Gül Yolcu, 30 yıldır İstanbul’da kirada yaşadığını belirterek, “Daha önce hiç evim olmadı. Çok mutlu oldum, duygulandım, sevindim. Allah cümlemize nasip etsin. Bunca yıl hep kirada yaşadım. Allah bu yaşımdan sonra kiradan kurtulmayı bana nasip etti. Hemen evdekileri arayıp haber verdim. Herkes çok sevinçli” dedi.

3+1 ev sahibi olmaya hak kazanan 69 yaşındaki emekli Saylı Baylan ise duygularını, “Çok mutlu oldum. Allah herkese nasip etsin inşallah” diyerek duygularını ifade etti. Konut sahibi olmaktan heyecan duyduğunu dile getiren evli ve 2 çocuk babası Üzeyir Dikbudak da, “Şoför olarak çalışıyorum. Bu konutlar isteyen herkese inşallah çıkar. Aileme henüz telefon açıp haber veremedim. Sürpriz yapacağım” ifadelerini kullandı.

DHA