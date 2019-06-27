TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı! TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı

İstanbul'da 5 projede 6 bin 300 konut için talep toplandı. Orta gelirli vatandaşlar uygun fiyatlara nitelikli konuta kavuşmak için başvuru işlemlerini tamamladı, ev sahibi olabilmek için TOKİ kura çekiliş sonuçlarında isminin çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyenler aşağıda yer alan linki tıklayabilir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Başakşehir Kayabaşı projesinde toplam 4 bin 467 konut için ilk kura töreni Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Projeye toplam 155 bin 703 başvuru yapıldı. İlk kura töreninde 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kurası çekildi.

2+1 nitelikli 2 bin 338 konuta toplam 89 bin 476 başvuru oldu. 2+1 nitelikli konutların, 39'u şehit ailesi ve gazilere, 117'si engelli vatandaşlara, 585'i emekli vatandaşlara, bin 597'si de diğer vatandaşlara ayrıldı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Kura çekilişi töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,“Cumhurbaşkanımızın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tüm Türkiye'de başlatmış olduğu 50 bin sosyal konutu aynı anda projelendirdik. ‘Yatay mimariyle yükselen Türkiye' sloganıyla çıktığımız bu projemizde yaklaşık 636 bin başvurumuz oldu. O gün için demiştik ki vatandaşlarımıza: ‘Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatı; bu ülkede evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana kadar bu projeleri yapacaksınız'. Biz de Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde il il, ilçe ilçe ziyaretlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlara sosyal konut üretmek amacıyla yatay mimari hassaslı o bizim özümüzü kültürümüzü yansıtacak projeleri geliştirmeye gayret gösterdik. Bugün de bu çerçevede İstanbul'da yapmış olduğumuz konutların ilk konutların kirası için bir araya gelmiş olduk. Kuramızın, konutları çıkan vatandaşların yeni konutların şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“50 BİN SOSYAL KONUT İÇİN REKOR BAŞVURU”

Proje kapsamında 67 ilde 140 projede 50 bin sosyal konut için rekor başvuru alındığını söyleyen Bakan Kurum, “Bu güne kadar 29 ilimizde 37 projemizin kura çekimini tamamlamış olduk. Bu güne kadar 18 bin 52 hak sahibimizi belirlemiş olduk. 19 Haziran'a kadar da 50 bin konut projesindeki tüm hak sahiplerini belirlemiş olacağız. Akabinde inşaat süreçlerine girip en geç 36 ay süresinde de vatandaşlarımıza sağlam, güvenli konutlarını teslim etmiş olacağız. İlk başvurumuzu 6 Mayıs'ta Ankara’da çektik, sonra Konya, şimdi de İstanbullu kardeşlerimizle bir aradayız. İstanbul, Başakşehir Kayabaşı, Ayazma, Hoşdere ile Silivri ve Tuzla'daki Aydınlı'daki 5 proje kapsamında 6 bin 300 konutu inşa edeceğiz. Bugün Kayabaşı'ndaki konutlarımızın 2 bin 338 adetini yapıyoruz” dedi.

İHA