TOKİ kura çekiliş sorgulama sayfası: TOKİ kura çekiliş sonuçları ve İstanbul kura tarihleri belli oldu

TOKİ talep toplanan 6 bin 300 konutun sahibini kura çekilişi ile belirlendi. TOKİ kuralarının ilki dün Başakşehir Kayabaşı için çekildi. En çok talep gösterilen yerlerden biri Başakşehir Kayabaşı ve Başakşehir Ayazma olarak dikkat çekti. Düşük gelire sahip vatandaşlar ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ'nin gerçekleştirdiği Başakşehir Kayabaşı konutları için kura çekimini izlemek istiyor. TOKİ'nin uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut fırsatından faydalanmak isteyenler geçtiğimiz aylarda başvurularını yaptı. İşte TOKİ çekilişi izleme bağlantısı ve TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekilişi sonuçlarını videodan takip edebilir ya da açıklandığı anda aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. Sonuçları resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulayabilirsiniz…



TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

50 BİN SOSYAL KONUT İÇİN REKOR BAŞVURU

Proje kapsamında 67 ilde 140 projede 50 bin sosyal konut için rekor başvuru alındığını söyleyen Bakan Kurum, “Bu güne kadar 29 ilimizde 37 projemizin kura çekimini tamamlamış olduk. Bu güne kadar 18 bin 52 hak sahibimizi belirlemiş olduk. 19 Haziran'a kadar da 50 bin konut projesindeki tüm hak sahiplerini belirlemiş olacağız. Akabinde inşaat süreçlerine girip en geç 36 ay süresinde de vatandaşlarımıza sağlam, güvenli konutlarını teslim etmiş olacağız. İlk başvurumuzu 6 Mayıs'ta Ankara’da çektik, sonra Konya, şimdi de İstanbullu kardeşlerimizle bir aradayız. İstanbul, Başakşehir Kayabaşı, Ayazma, Hoşdere ile Silivri ve Tuzla'daki Aydınlı'daki 5 proje kapsamında 6 bin 300 konutu inşa edeceğiz. Bugün Kayabaşı'ndaki konutlarımızın 2 bin 338 adetini yapıyoruz” dedi.

“10 BİN YENİ KONUT DAHA SATIŞA SUNULACAK”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul’da kura çekimlerinin başladığını dile getirdi. Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020’de İstanbul’da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.

“67 İLİMİZDE 50 BİN KONUT İÇİN BAŞVURU ALDIK”

Yeni konutların hayırlı olması temennisiyle sözlerine başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Şehirlerimizi değerli kılan o şehirlerin oturanlarıdır. Bugün 2 bin 338 konutumuzun kurası için bir araya geldik. Aynı heyecanı bizler de yaşıyoruz. 15 Haziran'da imar barışı süremiz dolmuştu, Ödeme süremiz 30 Haziran'da doluyor. İmar barışından 10 milyon vatandaşımız başvurdu. Vatandaşlarımız faydalansın diye Ziraat Bankamız hafta sonu da açık olsun. Vatandaşlarımız imar barışı ödemelerini böylelikle yapabilecek. Sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız. 67 ilimizde 140 projede 50 bin konut için başvuru aldık. Hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza sağlam güvenli bir şekilde konutlarını teslim edeceğiz. Yarın kuramız devam edecek. Sosyal konut kadar kentsel dönüşüm de elzem, sahada da fiilen icraata geçtik. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına birçok düzenleme yaptık. İstikrar döneminde de gecemizi gündüzümüze katacağız. Konutlarımız konutu çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Alt gelir grubu vatandaşlarımızın tamamı ev sahibi olacak” dedi.