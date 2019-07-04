TOKİ kura çekilişi sonuçları: İşte TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası…

TOKİ’nin Eskişehir Tepebaşı’nda inşa edeceği 500 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade edilecek. www.toki.gov.tr adresinden ve haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2019 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ’DE KONUT KAZANAMAYAN ÜCRET İADESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası yetkili şubelerinden geri alabilecektir.

TOKİ KURALARI BAŞKA İLLERDE DEVAM EDECEK

Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.