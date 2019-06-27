TOKİ kura çekilişi sonuçları: Kazananlar canlı yayında belli oluyor! (TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca İstanbul'da 5 projede 6 bin 300 konut için talep toplandı. İstanbul’daki 5 TOKİ proje için toplam 318 bin 447 başvuru yapıldı. Başvurularını yapan adaylar TOKİ kura çekiliş sonuçlarının yapılan canlı yayın ekranında takip ederek öğrenebiliyorlar. Haberimizde paylaştığımız link ile dün yapılan kuranın sonuçlarını sorgulayabilir, canlı yayın ile bugün yapılan kura sonuçlarını sorgulayabilir ya da paylaştığımız fotoğraflardan isminizi bulabilirsiniz.

TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI BAŞLADI

Canlı yayını aşağıdaki linten takip edebilirsiniz…

TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

2020’DE İSTANBUL İÇİN 10 BİN TOKİ KONUTU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.

KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

2020’DE İSTANBUL İÇİN 10 BİN TOKİ KONUTU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.