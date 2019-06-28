TOKİ kura sonuçları: TOKİ para iadesi tarihi belli oldu! İşte TOKİ çekiliş sonucu liste liste kazananlar…

Binlerce orta gelirli vatandaş TOKİ kura çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Başakşehir Kayabaşı projesi için yapılan kuraların ardından bugün de Silivri Alipaşa konutları çekilişi gerçekleştirildi. Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip etti. Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde yapılan konutlar için kura tarihleri de haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. www.toki.gov.tr adresinden ve haberimizde yer alan linkten 2019 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İnşa edilecek olan konutlar, 2+1 nitelikli 343 adet, brüt 85,00 m2 ve 3+1 nitelikli 342 adet, brüt 128,00 m2 olarak gerçekleşecek.2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır. 3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı'na göre artırılacak.

TOKİ’DE KONUT KAZANAMAYAN ÜCRET İADESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası yetkili şubelerinden geri alabilecektir.



KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz