TOKİ para iadesi tarihi belli oldu! TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?

Binlerce orta gelirli vatandaş TOKİ kura çekiliş sonuçlarını araştırırken, adı kazananlar listesinde yer almayanlar ise başvuru yapılırken verilen ücretin iadesi için araştırmalara başladı. Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip etti. Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla, Hoşdere ve Ayazma ile başlayan TOKİ kura çekilişi Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projeleri ile devam ediyor. Peki TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ'DE KONUT KAZANAMAYAN ÜCRET İADESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası yetkili şubelerinden geri alabilecektir.

TOKİ KURALARI BAŞKA İLLERDE DEVAM EDECEK

Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.