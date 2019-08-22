TOKİ’nin zammı vatandaşı isyan ettirdi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinin Fevzipaşa mahallesinde yapımına 2017 yılında başlanan ve sona gelinen 10 blok ve 148 daireden oluşan TOKİ evlerinin yeni açıklanan fiyatları vatandaşları şoke etti. Hak sahipleri “Bize söylenen fiyatla şimdi istenen fiyat çok farklı, ayrıca söylenen metrekarede uymuyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.

“BİZE 150 BİN DENİLMİŞTİ ŞİMDİ 270 BİN”

Hak sahiplerinden Mehmet Gözükara, “2017 yılında ev sahibi olma hayaliyle katıldığımız TOKİ evleri, o zaman bize verilen fiyatlarla şu anki fiyatlar arasında uçurum var. Bize söylenen 150 bin lira fiyatlar şu anda nerdeyse yüzde yüz artarak 250 – 270 bin liralardan açıklama yapıldı” dedi.

“BU ŞEKİLDE NASIL EV SAHİBİ OLALIM?”

Konuyla ilgili olarak TOKİ yetkililerine ulaşamadıklarını söyleyen Gözükara, şöyle devam etti; “İlgililerden bir muhatap bulamadık. Daha önce bize söylenen dairelerin metrekarelerinde bile uyumsuzluk var. Bize söylenen bürütte 136 metrekare olan daireler 124 metrekare, nette 99.42 metre kare olan daireler 96.41 metrekare ortalamasında. TOKİ'nin amacı kira öder gibi ev sahibi yapmak değil mi? Bu şekilde nasıl ev sahibi olalım?

EV SAHİBİ OLMAKTAN VAZ GEÇİYORLAR

Orhaneli'nin Nilüfer gibi lüks ilçelerle aynı kefeye koyarak değer biçildiğini söyleyen bir diğer hak sahibi Mesut Savcı da, “Kırsal ve sürekli göç alan, iş sahası olmayan Bursa şehir merkezinde yapılan TOKİ fiyatları ile Orhaneli'de yapılan TOKİ fiyatlarının aynı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdiden açıklanan fiyatları gören hak sahipleri verdiği peşinatlara rağmen ev sahibi olmaktan vazgeçmeye başladı derken, yetkililerden bu konu ile ilgili bir çözüm bekliyoruz” şeklinde konuştu.