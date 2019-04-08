TOKİ’ye rekor başvuru! TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ’den düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşlar başvuru şartları neler merak ediyor. Yapılan açıklamalara göre TOKİ ile 50 bin konut sahibini bulacak. Açıklanan rakamlara göre rekor sayıda TOKİ başvurusu gerçekleşti. Peki TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ EVLERİ İÇİN KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, taleple ilgili şu bilgiyi verdi: “50 bin sosyal konut uygulamasına vatandaşımız yoğun talep gösterdi. 1 ayda 596 bin başvuru geldi. Talebin çok yoğun olduğu projeler için ilk etapta hak sahipleri kurayla belirlenecek. Ancak gelen tüm taleplere göre çalışmalarımızın da yol haritası belirlenecek. İhtiyacın ve talebin yoğun olduğu il ve ilçelerde ayrıca çalışmalar yapacağız.”

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

TOKİ Sosyal Konut başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar şehirlerindeki Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Ziraat Bankası şubelerine başvuru bulunacak. Hangi bankaya başvuru yapılacağını öğrenmek için duyuruları takip etmeniz yeterlidir.

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TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugünden itibaren başlayacak başvuru sürecinin, 19 Nisan'a kadar süreceğini ifade ederek şunları söyledi: “TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili, 6 Mart itibarıyla başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız. Talepleri alırken alt gelir grubu ve orta gelir grubuna yönelik, aynı zamanda şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak.”