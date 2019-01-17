Toprak kaydı, dev istinat duvarı yerle bir oldu 

Kahramanmaraş il merkezinde son bir haftadır aralıksız yağan yağmur, 30 metre yüksekliğinde 100 metre genişliğinde istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Olay, gece yarısı Onikişubat İlçesi Saçaklızade Mahallesinde meydana geldi. Kuzey çevre yolu alt bölümünde bulunan Zekeriya Evler Sitesi'nin üst kısmında ki istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anında olay yerinde kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçti. İstinat duvarının yıkılmasıyla çevresinde yer alan yollarda kaya ve toprak yığınları oluştu. Site sakinleriyle olay yerine gelen ekipler, çevrede yaptığı incelemenin ardından yaşanabilecek yeni kaymalara karşı iş makineleriyle set oluşturuldu.

Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin sıfıra indiği bölgede sitenin üst ve alt bölümünde yer alan yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Site güvenlik görevlisi Mehmet Özden, “Duvarın alt kısmında yer alan 4-5 metrelik yer düşmüştü. Belediye ekiplerine bilgi verdik. Akşamüzeri bu molozları çevreye döktüler çökme esnasında yerleşim alanlarına ulaşmasın diye. Yolların giriş bölümleri kapatıldı. Sonra büyük bir gürültü ile çöktü. Herhangi bir yaralanma olmadı. Yaklaşık 35-40 yüksekliğinde 100 metre genişliğinde olan istinat duvarının ortası çöktü, diğer alanlarında taş parçaları halen düşüyor” dedi.

İHA