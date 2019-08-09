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Törende duygu dolu anlar… ‘Ben de senin annenim’

Sivas'ta acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 372 Mehmetçik, düzenlenen törenle yemin etti. Tören sonrası aileler askerlerle buluşup kucaklaştı. O esnada alanda kimsesi olmayan öksüz bir askerse, üzüntüsünü daha fazla saklayamayıp gözyaşlarına boğuldu. Askerin bu durumunu gören bir kadın, "Ben de senin annenim" diyerek askere sarılıp onu teselli etti. O anları gören diğer vatandaşlar da gözyaşlarını tutamadı.

19:52 -
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Törende duygu dolu anlar… ‘Ben de senin annenim’

5’inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası’nda eğitimlerini tamamlayan 1999/3 tertip 1’inci kademe askerler için yemin töreni düzenlendi. Törene 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende 2 bin 372 Mehmetçik, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere, birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri verildi.

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Yemin eden askerlere seslenen Tuğgeneral Erbakan, ”Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza vazifeyi, namus bilip çalışacağınıza parolanızın vatan, millet, bayrak ve şeref olacağının dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum” diye konuştu.

“BEN DE SENİN ANNENİM”

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı. Törenin bitiminde askerlerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşadı. Bu sırada diğer arkadaşlarının ailesine sarıldığı gören bir asker ise çömelerek ağlamaya başladı. Annesinin vefat ettiği öğrenilen asker, bir süre gözyaşı döktü. Askerin gözyaşı döktüğünü gören bir aile, yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Oğlunun yemin töreni için alana gelen bir kadın ise, “Ben de senin annenim” diyerek ağlayan askere sarıldı. DHA

Son güncelleme: android-time 19:53 09.08.2019
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