Torf alanlarında şüpheli yangın

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü'nün dip çamurunda dünyanın en değerli gübresinin Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğünce, “Ekolojik rehabilitasyon amaçlı dip çamuru çıkarımının bedelsiz olarak yaptırılması” ihalesini ve köylünün tepkisini ilk olarak gazetemiz duyurmuştu.

Bu haberden birkaç gün sonra bölgede 5-6 ayrı noktada çıkan yangınlar çıkması, sabotaj ihtimalini akıllara getirdi.

SAZLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Söz konusu ihale sonrası, gölde çalışan iş makinalarını çevre sakinleri engellemişti. Eber Gölü'nün bulunduğu sazlık alanlarda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ekipler, 5-6 noktadan başlayan ve rüzgârın etkisiyle şiddetli artarak geniş alana yayılan yangını kontrol altına almakta zorlandı.

Sulak alanlarda bulunması gereken yangın söndürme teknesinin olmaması nedeniyle, yangına müdahale edilemedi. Bolvadin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ise arazi şartları nedeniyle, yangına geç müdahale edebildi.

GÖLDE YAŞAYAN HAYVANLAR DA ETKİLENDİ

Gündüz başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden Eber Gölü'ndeki sazlıklardan yükselen alevler, ilçe merkezinden de görüldü. Yangın sonucu, gölde yaşayan kaplumbağa ve kuş türü birçok canlının telef olmasından endişe ediliyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı ve yaklaşık 30 hektarlık alandaki sazlıklar yandığı öğrenildi.

SABOTAJ İHTİMALİ VAR

Göl içindeki Torf gübresiyle ilgili yaşanan sıkıntı nedeniyle böyle bir yangının çıkartılabileceği üzerinde duran CHP Çay ilçe yöneticisi Candar Çan; “Ne ilginçtir ki; dip çamuru temizleme krokisinde gösterilen alanlarda başladı yangın. Torf kazısı yapılacak alana ulaşmak sazlıklardan dolayı zorlaşıyor” diye konuştu.

Kimseyi zan altında bırakmak istemediklerini sözlerine ekleyen ilçe yöneticisi, “Son zamanlarda çıkan yangınlar oldukça düşündürücü. Yangınların çıktığı yer, Torf alanlarına çok yakın. Yoksa bu yangınlar ile Torf alanlarına yol mu açılmak isteniyor. Tesadüf mü? Projenin bir parçası mı bu? Konuştuğum bölge yaşayanların kafasında birçok soru var” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN 20 YILLIK GÜBRE İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Moleküler Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Aşçı, Eber Gölü'nün altında atıl durumda bekleyen gübrenin Türkiye'nin 20 yıllık gübre ihtiyacını karşılayabileceğini ve yurt dışı fiyatının metreküp başına 50 dolar olduğunu belirterek toplam değerinin ise yaklaşık 200 milyar lira olduğu açıklamıştı.