Tosuncuk o listeye girdi

'Çiftlikbank ile 80 bin kişiden dolandırdığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Interpol'ün en çok arananlar listesine giren 42 Türk'ten biri oldu

132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın Interpol’ün “Most Wanted” yani “en çok aranan” listesine girdi. Ne zaman ve nerede çekildiği bilinmeyen gözaltı fotoğrafları da Interpol’ün sitesinde paylaşılan Mehmet Aydın'ın kırmızı bültenle aranan ağabeyi Fatih Aydın da söz konusu listeye dahil edildi. HANGİ SUÇLARDAN ARANIYOR? Interpolün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracalığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyor.

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