TPE’nin ‘milli içki’ dediği rakı için Bakan Soylu’dan ‘geleneklerimize uymaz’ çıkışı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda, Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarının bütçelerinin görüşmelerine sırasında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Adana Valiliği tarafından, hafta sonu düzenlenmesi planlanan “Kebap ve Şalgam Festivali”nin neden iptal edildiğine ilişkin sorusu üzerine söz aldı.

Adana’da şu anda “Kebap ve Şalgam Festivali” diye bir festivalin söz konusu olmadığını belirten Soylu, 2015 ve 2019 yıllarına ait gazete kupürlerini gösterdi.

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Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bahsettiğiniz festival bu olsa gerek: Adana Dünya Rakı Festivali. Bu konuda Valiliğin bu festivale yönelik bir yasağı söz konusu. Zannediyorum rakı festivaline yasağı koyduktan sonra meseleyi, kebap ve şalgam festivaline döndürmüş olabilirler. Kısa bir süre önce Adana’da, Türkiye’den herkesin katıldığı, bir kültür durağı olan, ‘Adana Lezzet Festivali’ düzenlendi. Zannediyorum bilgide eksiklik söz konusu. Eğer bahsedilen rakı festivali ise bu rakı festivaline Adana Valiliği geçen yıl da bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde ne de herhangi bir durumla bu, örtüşebilir değildir.”

CHP’Lİ ÖZEL: NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ BİLMİYORUM

CHP Grup Başkanvekili Özel, bu festivalde bugüne kadar hiçbir olumsuz mesele yaşanmadığını belirterek, “Adı 2015’ten beri Şalgam ve Kebap Festivali olarak anılıyorken siz bunu rakı festivali olarak nitelendirerek ne yapmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum” diye konuştu.

Özel, söz konusu uygulamanın, insanların yaşam biçimine müdahale olduğunu savunarak bunu sonuna kadar reddettiklerini söyledi.

RAKI, MİLLİ İÇKİ OLARAK TESCİLLENDİ

Türk Patent Enstitüsü’nün Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği’nin (GİSDER) başvurusu üzerine aldığı rakının milli içki olarak tescil edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’nin 8 Aralık 2009 tarihli sayısında yayımlanmıştı.

Kararda rakı “Karakteristik özelliğini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan doğal unsurlardan, özellikle Türkiye’de yetişen üzüm, anason ve Türkiye’de uygulanan geleneksel üretim yöntemlerinden alan üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamıyla Türkiye sınırları içinde yapıldığı kendine has, renksiz bir distile (damıtılmak rafine edilmek) alkollü içki” olarak tanımlanmıştı.

COĞRAFİ TESCİL’İ DE VAR

Ayrıca TPE, 1996 yılında devlete ait Tekel Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruya dayanarak rakıya Coğrafi İşaret Tescil Belgesi vermişti.