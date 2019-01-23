Trabzon Cumhuriyet Savcısı kaza yaptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Rize-Trabzon istikametinde gitmekte olan sürücüsü belirlenemeyen yolcu minibüsü, Trabzon Cumhuriyet Savcısı Mehmet Salim Nebioğlu yönetimindeki otomobil ve Tayfun Turan yönetimindeki minibüs kaza yaptı.

Meydana gelen zincirleme kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen ekipler, yaralanan 2 kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesine kaldırdı. Kazada Trabzon Cumhuriyet Savcısı Mehmet Salim Nebioğlu ile eşi ve çocuğunun bulunduğu otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik kaza yapan araçlar yoldan kaldırılana kadar kontrollü olarak tek şeritten verildi.

TRABZON (İHA)