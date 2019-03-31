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Trabzon’da 31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Trabzon’da hangi parti önde?

Türkiye nefesini tuttu, seçim sonuçlarını bekliyor, seçim sonuçları yavaş yavaş açıklanıyor. Trabzon'da 31 Mart Yerel Seçim sonuçları belli olmaya başladı. İşte Trabzon'da kazanan aday...

20:38 -
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Trabzon’da 31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Trabzon’da hangi parti önde?

31 Mart Yerel Seçim sonuçları açıklandı. Yaklaşık 800 bin nüfuslu Trabzon’da kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu.

Trabzon’da Cumhur İttifakı’nın adayı AK Parti’den Murat Zorluoğlu olurken, Millet İttifakı’nı temsilen İYİ Partili Atakan Aksoy aday gösterildi. Saadet Partisi ise Hasan Saka’yı aday gösterdi. Trabzon’da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre son durum ne?

Trabzon İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
AK Parti AK Parti 149.216 % 63,39
İyi Parti İyi Parti 71.986 % 30,58
Hasan Saka Saadet Partisi Saadet Partisi 6.859 % 2,91
Diğer Diğer 2.557 % 1,09
DP DP 1.582 % 0,67
BTP BTP 1.193 % 0,51
DSP DSP 779 % 0,33
Vatan Partisi Vatan Partisi 471 % 0,20
TKP TKP 403 % 0,17
İBRAHİM TOPUZ İBRAHİM TOPUZ 358 % 0,15
Trabzon İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 109.681%55,47
CHP CHP 37.003%18,71
İyi Parti İyi Parti 21.275%10,76
Saadet Partisi Saadet Partisi 10.823%5,47
MHP MHP 6.576%3,33
BBP BBP 5.307%2,68
DP DP 1.937%0,98
BTP BTP 1.299%0,66
TKP TKP 388%0,20
DSP DSP 208%0,11
Vatan Partisi Vatan Partisi 200%0,10
HDP HDP 103%0,05

2014’TE TRABZON YEREL SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?

57.093.410 kişinin oy kullandığı 2014 yılındaki yerel seçimlerde ise AKP’nin adayı yüzde 59,5 oy oranı alan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

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