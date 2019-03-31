Trabzon’da 31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Trabzon’da hangi parti önde?

31 Mart Yerel Seçim sonuçları açıklandı. Yaklaşık 800 bin nüfuslu Trabzon’da kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu.

Trabzon’da Cumhur İttifakı’nın adayı AK Parti’den Murat Zorluoğlu olurken, Millet İttifakı’nı temsilen İYİ Partili Atakan Aksoy aday gösterildi. Saadet Partisi ise Hasan Saka’yı aday gösterdi. Trabzon’da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre son durum ne?

Trabzon İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 109.681 %55,47 37.003 %18,71 21.275 %10,76 10.823 %5,47 6.576 %3,33 5.307 %2,68 1.937 %0,98 1.299 %0,66 388 %0,20 208 %0,11 200 %0,10 103 %0,05

2014’TE TRABZON YEREL SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?

57.093.410 kişinin oy kullandığı 2014 yılındaki yerel seçimlerde ise AKP’nin adayı yüzde 59,5 oy oranı alan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.