Trabzon’da iktidar eliyle çevre felaketi yaşanıyor

31 Mart seçimleri için Anadolu'yu karış karış gezen CHP'li Umut Oran, hafta içerisinde Karadeniz'e gitti. 5 Mart'ta Trabzon'da çalışıp halkın derdini dinleyen Umut Oran, bu kez şehrin çevresel sorunlarına da yoğunlaştı. Oran'ın, Trabzon'un çevre röntgenini çektiği raporunda şu tespitler öne çıktı:

ORTAHİSAR GÜLCEMAL PROJESİ: Beşirli ve Toklu mahallelerinde, sahil şeridinin 6 kilometre doldurularak dinleti ve plaj alanı yapım projesi yanlış yürütülüyor. Tuzlu suya dayanıklı kalker, bazalt türü kayalar zemine yerleştirilip sıkıştırılmadan sadece hafriyat toprağı ve moloz dökülerek iş götürülmeye çalışılıyor. İleride çok ciddi zemin oturmaları, yarıklar oluşacak.

BELEDİYE BUNU YAPARSA: Çarşıbaşı Belediyesi denizi çöple dolduruyor. ÇED raporu alınmadan inşaata başlandığı için Çevre Mühendisleri Odası şikâyet etti, belediyeye para cezası dahi verilmedi!

ATASU BARAJI: Maçka'daki Atasu Barajı göletinden elektrik üretimi için boru döşemesinde yapılan patlatmalar ile bölgede oluşan heyelanlar arasında ilişki olduğu düşünülüyor. Acilen uydu tabanlı bir izleme ağı kurularak, su iletiminde sızma olup olmadığı, patlatmaların yol açtığı titreşimler izlenmeli.

Uzungöl'ün kaderi fotoşopla çiziliyor

Raporda Trabzon'da insanın yüreğini yakan yerlerin başında Uzungöl'deki doğa katliamının geldiği vurgulandı. Umut Oran şunları ifade etti: “Adına barış denen imar katliamı için başvurular alındı. Yasa çıkmadan önce de o alanda inşaat varmış gibi gösteren fotoşoplu fotoğraflarla başvuranlara, özellikle otellere tabiat parkının içinde yapı kullanma izin belgeleri verildi! Üstelik tüm bu yapıların neredeyse tamamı mera olması gereken yerlere yapıldı!”

Raporunda 7 Ocak 2017'de kışın ortasında Sürmene Çamburnu'da çıkan orman yangınına da değinen Oran, “Yangının nedeni anlaşıldı. Oraya Tabiat Parkı Projesi diyerek 15 orman köşkü, kır lokantası, mescit, kamelya yaparak doğal yapıyı bozmak istiyorlar. Yasaya göre yanan orman arazisinde hiçbir şekilde yapılaşmaya gidilemez” dedi.

Heyelan alanına çöp arıtma tesisi

Umut Oran'ın raporunda, Trabzon'da tüm şikayetlere rağmen Araklı İlçesi'nde yapılmasına karar verilen Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi de yer aldı. Oran şunları kaydetti: “Daha önce çimento fabrikasının kalker ocağı olarak kullanılan Araklı Taşönü bölgesinde sık yaşanan heyelanlar nedeniyle üretim durma noktasına gelmiş. Bu bölgeye katı atık alanı kurulmak istenmesi, tam bir akıl tutulmasıdır. Halen heyelanların devam ettiği bölgede sarkıt ve dikitleri olan mağaralar da bulunmaktadır. Bu alan turizm açısından incelenmemiş bile.”

Çamburnu Çöp Tesisi Denizi kirletiyor

Umut Oran'ın dikkat çektiği çevre felaketlerinden biri de Çamburnu Kutlugün Düzenli Çöp Depolama Sahası oldu. Oran, “İzin alınmadan yapılan, öngörülen süreden önce yetersiz hale gelen yani açıkçası her şeyi düzensiz olan bir çöp sahası. Üstelik bölgedeki yağış miktarı hesaplanmadan tesis kurulduğu için atık su arıtması yetersiz kaldığında tüm kirli sular derin denize boşaltılmaktadır” dedi. Beşikdüzü İlçesi'nde neredeyse herkesin imar mağduru olduğunu ifade eden Oran şunları söyledi: “800 vatandaş belediyeyi dava etti ve 2018 sonu itibariyle yürütmeyi durdurma kararı almayı başardılar.”