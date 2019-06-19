Trabzon’da sel felaketi! 3 ölü, 7 kayıp | Son dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesinde dün yaşanan sel ve heyelanlar sonucu 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin kaybolduğunu ve 4 kişinin de yaralandığını belirterek “Bundan sonra bu şekilde bir heyelanın bölgede tekrar etmemesi için her türlü tedbiri alacağız” dedi.

Gece geç saatlerde Trabzon'a gelen Bakan Pakdemirli, selin yaşandığı Araklı ilçesine gelerek Kaymakamlık binasında oluşturulan kriz merkezinde Vali İsmail Ustaoğlu ve ilgililerden brifing aldı. Ardından burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Pakdemirli; “Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün saat 16.00 sıralarında olan selin ardından buradayız. Can kayıplarımız maalesef şuan itibariyle 3'e çıktı. Bu can kayıplarımız için hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kayıplarımızdan bir tanesi Araklı belediyesi görevlisi. Bir tanesi imam hatip görevlimiz bir tanesi de vatandaşımız. 7 vatandaşımız hala kayıp. Bunlardan 3'ü büyükşehir görevlisi, 1 tanesi DSİ görevlisi 3 tane de vatandaşımız kayıp. 4 tane de yaralımız var. Yaralılarımızın durumu iyi. Helikopterlerle gerekli yerleri sevkleri yapıldı. Sağlık durumlarından herhangi bir önemli durum yok” diye konuştu.

VALİ: 6 ÖLÜ, 4 KAYIP

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlarda, daha önce 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kayıp olarak arandığını duyurduğu açıklamasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Vali Ustaoğlu, ilçedeki sel ve heyelanda 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 8 kişinin ise kayıp olarak arandığı, 67 vatandaşın da, helikopterle güvenli bölgeye taşındığını belirtti.

‘YANLIŞ BİLGİ AKSETTİRDİLER’

Gazetecilerin sorusu üzerine, helikopterlerle yaralıların intikali sırasında kendisine ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yanlış bir bilgilendirme geldiğini, bu nedenle ilk açıklamayı bu yönde yaptıklarını ifade eden Vali Ustaoğlu, “Sanki cesetler bulundu’ diye bir yanlış bilgi aksettirdiler bize. Onlar bizim yaralı vatandaşlarımız. Şuan 2 tane kayıp vatandaşımıza da ulaşıldı. 8 tane kayıp vatandaşlarımıza yönelik de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

‘YANLIŞ BİLGİ AKSETTİRDİLER’

Gazetecilerin sorusu üzerine, helikopterlerle yaralıların intikali sırasında kendisine ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yanlış bir bilgilendirme geldiğini, bu nedenle ilk açıklamayı bu yönde yaptıklarını ifade eden Vali Ustaoğlu, “Sanki cesetler bulundu’ diye bir yanlış bilgi aksettirdiler bize. Onlar bizim yaralı vatandaşlarımız. Şuan 2 tane kayıp vatandaşımıza da ulaşıldı. 8 tane kayıp vatandaşlarımıza yönelik de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

‘TÜM EKİPLER SEFERBER DURUMDA’

Bölgede sel ve heyelana hidroelektrik santrali (HES) barajının neden olduğu yönünde iddialara ilişkin de konuşan Vali Ustaoğlu, “Öyle bir olay söz konusu değil. AFAD ekiplerimiz, tüm arama kurtarma ekiplerimiz Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yine 30 tane JAK Timimiz şuan gelmek üzere. Yine civar illerimizden AFAD ekiplerimiz olay yerinde. Yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm ekiplerimiz seferber durumdadır” dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Yoğun su akışı nedeniyle mahallede taşkın meydana geldi. Meydana gelen taşkın, Yeşilyurt Mahallesi'ni su altında bıraktı. Bölgede etkili olan yağışta, 2 kişi sulara kapılarak kayboldu, belediyeye ait kamyonun sürücüsü de yaralı kurtarıldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taşkın nedeniyle sulara kapılarak kaybolan 2 kişiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı. Dere yatağında bulunan cenazenin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor.

HELİKOPTER DE İSTENDİ

Bölgede suya kapılan araç ve iş makineleri sürüklenirken, ilçede okul ve iş yerleri ile evler sular altında kaldı, 4 ev ise yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu yönünde ihbar üzerine, karadan bölgeye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Bu arada Trabzon Valiliği bünyesinde de Araklı Kaymakamlığı’nda kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon ve çevre illerden bölgeye takviye AFAD ve diğer kurtarma birlikleri istendi. Yaşanan taşkınla ilgili Trabzon Valiliği de yazılı açıklamada bulundu. Bölgede 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“İlimiz Araklı İlçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrası Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Araklı Kaymakamlığı’nda kriz masası oluşturulmuştur. Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre Çamlıktepe Mahallesi’nde 4 ev ve iş yeri yıkılmış, 1 vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmalarımız devam etmektedir.”

‘SIKINTIMIZ BÜYÜK’

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün bilgilendirmesi ile ilçede vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirterek daha önce de sel afeti yaşanan mahallede yeni bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Çebi, “Daha önce de aynı bölgede sel felaketi olmuştu. Yine aynı alana yoğun şekilde yağmur yağdı ve HES borusunda da arıza olunca bölgede felaket oldu. Araçlarımız da daha önceden burada çalışıyorlardı. Onlar da sular altında kaldı. Helikopter çağırdık orada bulunanları kurtarsınlar diye. Bir vatandaşımızdan haber alamadık hala. Sıkıntımız büyük. Bütün birimler burada acil eylem planı oluşturuldu. Helikopter takviye edildi. Orada mahsur kalan vatandaşlarımızı da alacağız. Vatandaşlarımız yeni yağışlara hazırlıklı olsunlar, dikkatli olsunlar diye uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

Öte yandan, Trabzon'un Araklı ve çevre ilçelerdeki hastanelere doktor, sağlık çalışanı ve ambulans takviyesi de yapıldı. Kentteki diğer hastanelerde görevliler de ilçeye gönderildi.

KAYIP DİĞER KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallesi’nde sele kapılarak kaybolup cenazesi bulunan kişinin ardından, kayıp olarak aranan diğer kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Cenazelerin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılırken, bölgede mahsur kalanlar için de başlatılan kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtildi.

BELEDİYE İŞÇİLERİNİ SEL ALDIĞI İDDİASI

İlçe sakinlerinden Dursun Ali Yakupoğlu, mahallelerinde önceki gün yaşanan sel afeti nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne ait işçilerin iş makineleriyle bölgede çalışma yürüttüğünü, işçilerin sel nedeniyle yıkılan binanın altında bulunan dükkanda mola verdikleri sırada sele kapıldıklarını öne sürdü. Yakupoğlu, “Bir kaç gün önce yine bir sel afeti oldu. Belediye işçileri orada çalışıyordu. Öğle paydosu verip dükkâna girmişler. Daha sonra yağmur yağdı, sel geldi, hepsini aldı götürdü. Benim orada 3 katlı evim vardı, komple yıkılmış. 7-8 tane ev yıkılmış. Umarız kötü haber gelmez” dedi.

AİLELER, HASTANEYE AKIN ETTİ

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallerinde yaşanan ve 2 kişinin cansız bedenine ulaşılan selde mahsur kalan ve yakınlarından haber alamayan aileler, ilçedeki devlet hastanesine akın etti. Hastane acil servisi önünde bekleyen kalabalık, yakınlarından gelecek iyi haberleri beklerken, aile fertlerinden bazıları da cep telefonlarıyla selin yaşandığı bölgedeki yakınlarını arayarak ulaşmaya çalıştı.

KAYIP SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Çok sayıda vatandaşın hastaneye gelmesi, sel felaketinde kayıp sayısında artış olabileceği endişesi yarattı. Hastane önünde umutlu bekleyişlerini sürdüren ve sinir krizi geçirip fenalaşan ailelere ise sağlık çalışanları müdahale etti. Hastanenin özel güvenlik personelleri de bekleyişlerini sürdüren aileri teskin etmeye çalıştı.

BAKAN SOYLU TRABZON’A GELİYOR

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon’a gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Bakan Soylu’nun sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgede incelemelerde bulunacağı ve çalışmaları takip edeceği belirtildi. DHA