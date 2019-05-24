Trabzonlulara ‘Yunan’ diyen AKP’li başkan için suç duyurusu

Katıldığı bir iftar programında konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu üzerinden Trabzonlulara “Yunan” benzetmesi yapmıştı.

Tevfik Göksu, konuşmasında “Ne diyor Yunan medyası İstanbul'u Yunan kazandı. Bir dakika ya. Bu arkadaş nereli? CHP'nin adayı nereli?” diye sormuş, vatandaşlardan gelen “Trabzonlu” yanıtına ise “Yaaaa… Hesap büyük, olay büyük” diye karşılık vermişti.

Göksu'nun Trabzonlular başta olmak üzere kamuoyu tarafından büyük tepki çeken sözleri sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Nadir Ataman suç duyurusu dilekçesinde, “Tevfik Göksu, katıldığı iftar programında Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonlu olması üzerinden tüm Trabzon halkına ‘Pontus Rum' olduğunu iddia etmiştir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni fazlası ile rencide etmiştir. Açıkça nefret suçu işlemiş halkı kin ve nefret duyguları ile kışkırtmaya çalışmıştır” dedi.

“KİN VE NEFRETTEN YARGILANSIN”

Kamuoyunda ve gazetelerde yer alan bu konuşmanın suç teşkil ettiğini hatırlatan Nadir Ataman, gerekli kovuşturmanın yapılarak Göksu'nun “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağıla“ ve “Nefret ve ayrımcılık“ suçlarından cezalandırılmasını istedi.

“ÖZÜR BEKLEDİK TAM TERSİNE BÖLÜCÜLÜĞÜN ARKASINDA DURDU”

Sözcü’ye konuşan Nadir Ataman, “AKP İstanbul’u kaybedince Esenler Belediye Başkanı da kendisini kaybetti. Hırsı aklının önüne geçti ve Türkiye'nin barış ortamına ihtiyacı olduğu bir dönemde sırf Ekrem İmamoğlu'na saldıracağım diye tüm Trabzon halkına hakaret etti. Buna duyarsız kalamazdım. Dünyada hiçbir fert ya da toplum ırkçılık üzerinden hakaret etmeyi hak etmiyor. Bunlar çok geride kaldı. Avrupa da sınırları kaldırırlar bizde ise Tevfik bey gibi siyasetçiler hâlâ bölgesel milliyetçilik, ırkçılık üzerinden halkı bölmeye çalışır. Biz İBB meclisinde kendisinden bir özür bekledik ancak o tam tersini yapıp bölücülük yapmaya, yanlış tavrını sürdürmeye devam etti.” diye konuştu.