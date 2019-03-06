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Trafiği kilitleyen kaza!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, kayarak yan döndü, Bursa-Gemlik yolu 2 saat trafiğe kapandı.

23:54 -
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Trafiği kilitleyen kaza!

Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Gemlik yolu Dürdane Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hücced Özgündüz yönetimindeki 10 ABE 714 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan dönerek yolu kapattı.

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Kazada yaralanan sürücü Özgündüz olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bursa-Gemlik yolu ise nedeniyle 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, TIR çekici ile kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 23:55 06.03.2019
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