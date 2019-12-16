Trafik kazasında 2’si polis 3 kişi yaralandı

Sürücüsü öğrenilemeyen 71 A 5444 plakalı trafik polisi aracı, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda sahte plakalı otomobili takip ettikleri sırada Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı’nda Adem Göçmen (18) idaresindeki 35 AH 9432 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar trafik polisleri Kadir Erdem ve Mücahit Kanca ile diğer sürücü Adem Göçmen, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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KIRIKKALE İSTİKAMETİ KAPANDI

Kaza nedeniyle kara yolunun Kırıkkale istikameti bir süre trafiğe kapandı. AA