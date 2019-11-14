Trafik magandalarına ceza yağdı! Tedavi görecekler…

Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde bir grup genç, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için otomobillerle trafiğe çıkmış, konvoy halinde gittikleri esnada slalom ve drift yaparak trafiğin altını üstüne getirmişlerdi.

Meşaleler yakıp, araçların geçtiği sırada havafişek fırlatan magandalar çektikleri videoları da sosyal medyada paylaşmışlardı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı.

İKİ YIL HAPİSLE YARGILANACAKLAR

Görüntüleri inceleyen polis, plakaları tespit edilen araçların sürücüleri M.K, M.B, ve M.M.İ.’yi gözaltına aldı. M.K.’ya drift’ten 5 bin 10 lira, M.B.’ye 7 bin 28 lira ve M.M.İ.’ye 7 bin 136 lira para cezası kesildi. Ehliyetlerine el konulan, araçları trafikten men edilen ve iki yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülerin, psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirileceği öğrenildi. (İHA)