Trafik magandası bu kez öldürmek istedi!

Avcılar E-5 Denizköşkler mevkiinde yaşanan olayda iddiaya göre sürücü Kadir Özerenler oğlunu okula götürmek üzere yoğun trafikte seyir halindeydi. Yolda yavaş gittiği gerekçesiyle başka bir sürücü ile tartıştı. Sürücünün küfür etmesi üzerine Özerenler araçtan indi. Diğer araç sürücüsü ise geri geri hızla gelerek Özerenler’i aracının altına alarak yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan olay sonrası Özerenler hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Özerenler şunları söyledi: “Arabada çocuk vardı okula götürüyordum. Bana arkamdan selektör yaptı. ‘Niye yavaş gidiyorsun?’ dedi. Bende çocuk var arabada dedim. Küfredince bu önüme çekti. Ondan sonra ben önüme çektiği için arabadan indim. Ben ona doğru giderken geri vitese taktı altına aldı beni arabayla. Ben kalktım koşup arka camını kırdım. Sonra oradaki kuryelere söyledim gidin bulun arka camı kırık diye ama arayan olmadı.” (İHA)