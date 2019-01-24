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Trafik polisi, kazada şehit oldu!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, hasarlı trafik kazası sonrası yola güvenlik önlemi için duba koymak isterken minibüsün çarptığı polis memuru Tahir Kartal (27), 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Yaralanan Kartal (27), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

17:21 -
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İzmir- Aydın karayolunun Ödemiş Köprüsü yakınlarında iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine hasarlı kaza yerine, polis ekipleri sevk edildi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisi Tahir Kartal, saat 15.00 sıralarında, güvenlik önlemi almak için yola duba koymak istedi. Bu sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 COM 58 plakalı minibüs, Kartal’a çarptı.

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KURTARILAMADI

Savrulan Tahir Kartal, 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Yaralanan Tahir Kartal, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Kartal, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kazada şehit olan görevli trafik polisiyle ilgili, “Arkadaşımız, başka bir trafik kazasına tedbir almak için diğer vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için orada idi” dedi. AJANSLAR

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Son güncelleme: android-time 17:53 24.01.2019
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