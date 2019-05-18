Trafikte akılalmaz olay!

Olay, Bucak merkezinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı.

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Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile 15 DJ 035 plakalı cipteki grup, birbirlerini trafikte kovalamaya başladı. Ahmet Yesevi Caddesi’nde peş peşe ilerleyen araçlardan karşılıklı olarak tabancayla ateş açıldı. 2 araç, Süleyman Demirel Bulvarı’na geldiğinde ise çarpıştı. Kazaya aynı yönde giden 15 EL 711 plakalı kamyonet de karıştı.

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Kazaya rağmen 2 araç olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kazaya karışan kamyonette maddi hasar meydana geldi. DHA