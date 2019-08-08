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Trafikte bayram yoğunluğu erken başladı!

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanlar, pek çok ilin kavşak noktasında bulunan Kırıkkale'de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

22:11 -
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Trafikte bayram yoğunluğu erken başladı!

Kırıkkale’de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Ankara-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarındaki trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. 52 şehrin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale’de bugün 100 binin üzerinde aracın geçiş yaptığı belirtildi.

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Karayollarında zaman zaman meydana gelen trafik kazalarında can kaybı yaşanmazken, ufak çaplı yaralanmaların olduğu öğrenildi.  DHA

Son güncelleme: android-time 22:21 08.08.2019
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