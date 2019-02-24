Trafo için 4.3 dönümlük park iptal edildi

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde içinde bir trafo merkezinin bulunduğu yaklaşık 10 dönümlük parselin park ve dinlenme alanı olarak belirlenmiş 4.3 dönümlük bölümünün imarı, İBB Meclisi Şubat ayı oturumunda değiştirildi. Parselin boş durumda olan 4.3 dönümlük bölümü üzerindeki “park ve dinlenme alanı” fonksiyonu iptal edilerek “direk yeri ve trafo alanı” ilan edildi. Oy çokluğu ile kabul edilen imar planı değişikliğine ilişkin hazırlanan raporda parselin bir bölümünün de anaokulu ve ortaöğretim tesisi fonksiyonuna sahip olduğu bilgisi yer aldı. Parselin bitişiğinde de eğitim ve öğretimin devem ettiği bir ilkokul bulunuyor.

“ENERJİ İHTİYACI ARTTI”

Raporda plan değişikliğinin gerekçesinin açıklandığı bölümde, 154 kV Güneşli Gaz İzoleli Trafo Merkezi yapılması düşünülen Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki arazide 1996 yılında imzalanan sözleşme ile yapılan bir trafo merkezi bulunduğu kaydedildi. Trafo merkezine ait cihazların ve çelik yapıların demonte edildiği, sadece beton yapılar, güvenlik binası ve kumanda ve kapalı şalt binasının demonte edilmeyerek sahada bırakıldığı anlatıldı. Sahada şebeke bağlantısı için enerji iletim hatları bulunduğu belirtilerek “Bu nedenle inşaat faaliyetleri açısından sahanın uygun olduğu düşünülmektedir. Bölgedeki şehirleşmenin giderek yaygınlaşması ile artan enerji talebini karşılayacak alt yapı tesislerine olan ihtiyacın artması beklenmektedir. Enerji arz güvenilirliği ve sürdürülebilirliği açısından bölgede tesis edilecek kapalı tip Gaz İzoleli Trafo merkezi büyük önem taşımaktadır” denilerek bu doğrultuda plan değişikliği istendi. Plan değişikliği İBB Meclisi'nden oy çokluğu ile geçti.