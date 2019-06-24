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Mersin’de tren minibüse çarptı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

13:26 -
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Son güncelleme: android-time 13:48 24.06.2019
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