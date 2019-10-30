Trenin çarptığı genç futbolcu öldü

Serap Aktaş Koşuyolu mevkisinde yaya olarak hemzemin geçitten karşıya geçen ve bu sırada telefonla konuşan Sedat Damar’a (25), Mersin-İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu treni çarptı.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen Damar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Damar’ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sedat Damar’ın, Adana 1. Amatör Küme takımı Ceyhan Doğanspor futbolcusu olduğu öğrenildi.

Geçen nisan ayında da aynı yerde 29 yaşındaki Samet Elalmış’a aynı yolcu treni çarpmıştı. Elalmış da bugün hayatını kaybeden Sedat Damar gibi karşıdan karşıya geçerken telefonla konuşuyordu. (AJANSLAR)