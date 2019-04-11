Troya kalıntılarının bulunduğu il hangisidir? (Hadi ipucu 11 Nisan 20.30)

Hadi bu akşam 20.30’da. Bugünkü ipucu Türkiye’nin en modern çevrelerinden birine sahip ilimiz hakkında.Hareketli ve köklü tarihiyle dikkat çeken bu şehrimiz aynı İstanbul gibi Asya ve Avrupa kıtalarının topraklarında kurulmuştur ve iki kıta arasında feribotla seyahat edebileceğiniz bir bölgededir. Troya kalıntılarının bulunduğu il hangisidir?

TROYA KALINTILARININ BULUNDUĞU İL HANGİSİDİR?

CEVAP: ÇANAKKALE

Troya, dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisidir. Troya'da görülen 9 katman, kesintisiz olarak 3000 yıldan fazla bir zamanı göstermekte ve Anadolu, Ege ve Balkanların buluştuğu bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan uygarlıkları izlememizi sağlamaktadır. Troya'daki en erken yerleşim katı M.Ö. 3000-2500 ile erken Tunç Çağı'na tarihlenmektedir, daha sonra sürekli yerleşim gören Troya katmanları M.Ö. 85 – M.S. 8. yüzyıla tarihlenen Roma Dönemi ile sona ermektedir. Troya, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle burada hüküm süren uygarlıkların diğer bölgelerle ticari ve kültürel bağlantıları açısından daima çok önemli bir rol üstlenmiştir. Troya ayrıca gösterdiği kesintisiz katmanlaşma ile Avrupa ve Ege'deki diğer arkeolojik alanlar için referans görevi görmektedir. İlk olarak 1871'de Heinrich Schliemann, daha sonra W. Dörpfeld, C.W Blegen tarafından kazılmış olan bu görkemli arkeolojik şehirde kazılar halen sürdürülmektedir.