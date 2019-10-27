TRT yapımlarının yüzde 39’u dışarıdan!

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Cumhuriyet’ten Salda Güneysu’nun haberine göre önergede “Kurumun bir yandan kadrolu ve tecrübeli personel sayısını azaltırken, diğer yandan sürekli dışarıdan hizmet alımı yaptığını” belirtildi. Önergesinde Sayıştay raporlarına da yer veren Kerestecioğlu, Sayıştay'ın “TRT'nin dış yapımlara 1 milyar TL harcama yaptığını belirlediğine” de işaret ederek “2018 Ağustos ayında getirilen ‘teşvik ile emeklilik' uygulamasından bir yıl önce diğer kuramlardan kaç personel TRT'ye geçirilmiş ve bu teşvikten yararlanmıştır? Bir yandan istihdam fazlası, gerekçesiyle tecrübeli TRT personeli başka birimlere gönderilirken TRT, dışarıdan hizmet alımı yoluyla son 3 yılda kaç kişiden hizmet almıştır? 2012 yılından 2018 sonuna kadar TRT, kaç projesini dış yapım yoluyla gerçekleştirmiştir ve bunlara ne kadar kamu kaynağı aktarılmıştır” sorularını yöneltti.

ÖZEL UZMANLIK GEREKTİREN İŞLER

Kerestecioğlu'nun önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TRT'ye ilişkin dikkat çeken şu bilgileri paylaştı:

“Kanallarda yayımlanan programların büyük bir kısmı iç yapımlardan oluşmaktadır. Ancak özel uzmanlık gerektiren kanalların yanı sıra farklı dil ve bölgelere yayın yapan kanalların varlığı bazı programların kurum dışında yapılmasını gerekli kılmaktadır. Dünya çapında yayın yapan kurum, diğer ülkelerdeki örneklerinde olduğu gibi program temini için kurum dışı yapımlar, ortak yapımlar, lisanslamalar gibi yöntemlere de başvurabilmektedir.”

Oktay, Adana milletvekili Kemal Peköz'ün önergesine de “Kurumdan 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 1823 kişi emekli olmuştur. Son bir yıl içerisinde kuruma 22 kişi naklen geçiş yapmıştır” yanıtını verdi.