TRT’de yurttan sesler korosu gibi seçim programı!

2019 Yerel seçimlerine saatler kala Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT’de canlı yayına katıldı. Programda Erdoğan’la birlikte başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım olmak üzere birçok belediye başkanı da yer aldı.

Programda Erdoğan ve belediye başkan adaylarının oturma planıysa dikkatlerden kaçmadı. Üç sunucunun soru sorduğu Erdoğan, sadece belli bölümlerde diğer adaylara söz hakkı tanıdı.

İşte Erdoğan’ın o programda yaptığı açıklamalardan satır başları;

“ANKET FİRMALARI İFLAS EDECEK”

“Çok değişik şeyler konuşuluyor. Şu anda bizim çok sayıda anket firmalarıyla gerek belediyelerimizin gerek bizim bazı çalışmalar var. Bakıyoruz ki birbirinden o kadar uzak o kadar uzak neticeler önümüze geliyor ki belli ki bunların hiçbirisi bir şeyi tutturamayacak. Ya onlar tamamıyla bu işi sipariş üzerine yapıyorlar ya birbirleriyle denekler üzerinde ayrıca çalışmaları var. Tabii bunlar olduğu zaman sağlıklı neticeler ortaya çıkması mümkün değil. Bu seçimlerde bence anket firmalarının hepsi iflas edecek.”

“DAVAYA İHANET EDEN…”

“Partimize bir dava olarak bakıyoruz. Bir dava olarak baktığımız için de davaya ihanet edenin, tekrar orada yer alması olacak bir iş değil. Bakıyorsun bizim partinin elemanı. Ayrılıyor, belli bir süreyi geçiyor yönetemiyor orayı, gidemiyor, tekrar dönmek istiyor. Tekrar dönmek istediği zaman da ister istemez teşkilatımız diyor ki, ‘bu bize ihanet etti bunu ne olur almayalım.’ O da haklı. Niye? Çünkü bizim partimiz sıradan bir parti değil. Biz partimize bir dava olarak bakıyoruz.”

“YOĞUN PERFORMANS ORTAYA KOYDULAR”

Konuşmasında yaptığı mitinglere değinen Erdoğan, “59 il yaptık ve 59 ilin dışında da bugün tabii bu ilçelerimizle birlikte 29 tane de ilçe yapmış olduk. Yarın da 6 ilçe yapacağız. Böylece de 35 ilçeyle de bunu tamamlamış olacağız. Fakat bu arada gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Bey olsun gerek Ankara'da Mehmet Özhaseki Bey olsun, İzmir'de Nihat bey olsun, bütün arkadaşlarım ilçe belediye başkanlarıyla birlikte gerçekten çok yoğun bir performansı ortaya koydular. Kaldı ki bizim bu seçimlerdeki bir özelliğimiz de Cumhur İttifakı olarak çok farklı bir performans izledik. Çünkü çalışmazsak netice almak da mümkün değil. Hele hele de bir beka meselesi gündemde olunca bu beka meselesinde de bunu milletimize iyi anlatmak ve neticesini de buna göre koparmamız lazım” dedi.

OY KULLANIN ÇAĞRISI

Halka sandığa gitme çağrısında da bulunan Erdoğan, “Şu andaki görüntü, biz tabi yüzde 85, 86 gibi katılımları Türkiye gördü. Bunu dünyada gören bir ülke yok. Bu konuda Türkiye örnek. Böyle bir durumu var. Bu seçimde bu olur mu olmaz mı? Ben konuşmalarımda katılıma özellikle vurgu yapıyorum. Halkımızın bu seçime katılımını teşvik ediyorum. Bu katılımı sağlayacağız ki inşallah seçim neticeleri üzerinde farklı bir etki doğuralım” ifadelerini kullandı.

“ASLİ KÜNYESİNE SOKMAMIZ LAZIM”

Ayasofya ile ilgili de Erdoğan, “Müze statüsünü Ayasofya yeni kazanmıştır. Çok eski değil. Önce bir defa Ayasofya’yı o asli künyesine sokmamız lazım. Nedir? Camidir” ifadelerini kullandı.