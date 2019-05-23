TRT’deki sürgün protesto edildi!

Basın açıklamasına CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile TİP Hatay Milletvekili Barış Atay da katıldı. Haber- Sen Genel Başkanı Musa Özdemir, “ Siyasal iktidarın ‘istihdam fazlası personel’ uygulaması deneyimli kadroların tasfiyesine dönüştü.

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Kamu hizmeti yayıncılığından yana yetişmiş, deneyimli, üretmekten yana olan emekçilerin tasfiyesinden derhal vazgeçilmelidir” dedi. Özdemir uzman kadroların nereye gönderileceğini sorarak, “Bir mühendis, ses sanatçısı, prodüktör, yönetmen, spiker, montajcı ve diğerleri bu ülkede kolay yetişmiyor. Belli bir çabanın, emeğin, birikimin ürünü olan bu çalışanları hangi kuruma göndermeyi düşünüyorsunuz? Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın yanına Hazine ve Maliye Bakanlığı’na mı?” diye konuştu. Özdemir kurumun birilerinin “arka bahçesi” olmadığını dile getirerek, “TRT’yi siyasi kadrolaşma için mekan olarak görenler bilmelidir ki TRT emekçileri sahipsiz değildir” dedi.