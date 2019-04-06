Son dakika haberi… TRT’den YSK’ya canlı yayın başvurusu!

İtirazlar sonucu oyların yeniden sayımının yapıldığı İstanbul ve Ankara’da,TRT canlı yayın yapmak için YSK’ya başvuruda bulundu. TRT’nin başvurusuna yanıt veren YSK, başvuruyu reddetti. YSK, TRT’ye sadece sayım noktalarından görüntü alması için izin verdiğini açıkladı.

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TRT BAŞVURUSUNDA YANILTICI HABERLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

TRT’den yapılan açıklamada, sayımı devam eden sandıklardan canlı yayın yapmak için YSK’ya başvuruda bulunulduğu belirtildi. TRT’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurulunuz tarafından büyük bir titizlikle yürütülen bu süreçte kamuoyunun gerçek dışı haber ve yorumlarla yanıltılmaması ve doğru bilgilendirilmesi bakımından, yeniden sayım işlemlerinin, sayımların yapıldığı İstanbul ve Ankara’daki sandık başlarından kanallarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınla kamuoyuna aktarılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Kamu yararı ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmeyi ilke edinmiş olan Kurumumuza, bu yayınların ivedilikle yapabilmesi hususunda gerekli iznin verilmesini Kurulunuzdan saygılarımızla arz ederiz.” DHA