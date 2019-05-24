TRT’nin ayıbını hayırsever doktor örttü

Konya'da, TRT için çekilen ‘1 Hadis 1 Film' setinde meşalenin düşmesi sonucu çıkan yangında alevler içinde kalan 12 yaşındaki Muhammet Ali Çimen 2 ay yoğun bakımda kalmıştı. Vücudunun yüzde 41'inde ikinci ve üçüncü derecede yanan talihsiz çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor. Acılı baba Mehmet Çimen, “Kimseden davacı olmamıştım. Ama kimse bizim yanımızda olmadı. Ne şirketi, ne TRT'si. Oğlumun hem yüzü hem vücudu yanık. Ameliyatlar olması gerekiyor” demişti. Vicdanlı, hayırsever bir doktor öncülük etti ve ilk muayene sakat kalma riski bulunan Muhammet Ali, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi himayesi altında alındı ve ameliyat edildi.

KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURACAK

Yaklaşık 7 saat süren ilk ameliyatı gerçekleştiren Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahi Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilsev İnce, “Yüzde 50'ye vücudunun ön yüzünde ve kollarında eklem sertliği ve aşırı kabarık izler var. Öncelikli olarak kontraktürlere (eklem bozukluğu, eklemin anormal şekil alması) müdahale ettik. Omuz, dirsek ve koldaki kontraktürleri açtık. Böylece kendi başına yemeğini yiyebilecek, kıyafetini kendisi giyebilecek. İlerleyen zamanlarda da yüzünde estetik bir ameliyat düşünüyoruz. Ancak fonksiyonel kazanımlarını elde etmeden estetik ameliyata geçmeyeceğiz. Önceliğimiz vücudun işlevselliklerini, kazanımlarını elde edebilmesi” diye konuştu.



TRT'DEN, YAPIMCIDAN, VALİLİKTEN SES YOK

Muhammet Ali'nin sağlık durumu hakkında, Türkiye'nin dört bir yanından Sözcü okuyucusu destek için sıraya girerken, ne TRT'nin ne yapımcı şirket ne de Konya Valiliği konuyla ilgili girişimde bulundu.

Oğlunun sağlık durumuyla ilgilenen herkese teşekkür eden baba Mehmet Çimen'in, konuyla ilgili hukuk mücadelesi sürdüreceği öğrenildi.