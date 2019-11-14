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Erdoğan: Mektubu iade ettim tepkileri olmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini değerlendirdi. Erdoğan kamuoyunda büyük tepki çeken ABD Başkanı Trump'ın kendisine hitaben yazdığı mektubu iade ettiğini ve Trump'ın tepkisinin olmadığını söyledi.

16:04 -
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Erdoğan: Mektubu iade ettim tepkileri olmadı

Erdoğan şunları söyledi:

” S-400’ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz. S400’ü bırakıp tamamen Patriot’a yönelmemiz gibi bir şey olamaz. ‘Patriot’u da alalım’ dedik. Ama S400’ü de alacağız. Bunu alırken S-400’ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olarak görüyoruz.

* (F-35) Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız. Trump’ı yaklaşımlarında olumlu ve yapıcı gördüm.

* Mektubu iade ettim, tepkileri olmadı. Tabii Kılıçdaroğlu'na da ‘mektup iade edildi’ diye bir haber vermek lazım.

* ABD ziyereti genel manada olumlu geçti. (ABD ile ilişkiler) Görüş ayrılıklarını aşmanın yolu doğru bilgiye dayalı diyalogdur. Bu alandaki çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz.

* Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump samimi bir çaba içinde.

* Trump’a YPG’yi anlatan videoyu izlettim, çok etkilendi.Terör örgütü YPG petrolü satıp maddi kazanç sağlıyor.

* (ABD’li senatör Lindsey Graham’ın Türkiye karşıtı açıklamaları) Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı.

* Amerika da, Rusya da benim dostum olsun istiyorum. Bizim gayretlerimiz bunun için.

* (FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi) Adalet Bakanlıkları arasındaki görüşmeler hala devam ediyor, edecek. Yılmadan usanmadan takip edeceğiz.

* Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump'a hem Beyaz Saray'da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım.

* FETÖ’nün yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün senatörlere verdik. Döner dönmez tamamını bir set olarak göndereceğiz.”

ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 16:42 14.11.2019
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