Erdoğan: Mektubu iade ettim tepkileri olmadı

Erdoğan şunları söyledi:

” S-400’ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz. S400’ü bırakıp tamamen Patriot’a yönelmemiz gibi bir şey olamaz. ‘Patriot’u da alalım’ dedik. Ama S400’ü de alacağız. Bunu alırken S-400’ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olarak görüyoruz.

* (F-35) Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız. Trump’ı yaklaşımlarında olumlu ve yapıcı gördüm.

* Mektubu iade ettim, tepkileri olmadı. Tabii Kılıçdaroğlu'na da ‘mektup iade edildi’ diye bir haber vermek lazım.

* ABD ziyereti genel manada olumlu geçti. (ABD ile ilişkiler) Görüş ayrılıklarını aşmanın yolu doğru bilgiye dayalı diyalogdur. Bu alandaki çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz.

* Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump samimi bir çaba içinde.

* Trump’a YPG’yi anlatan videoyu izlettim, çok etkilendi.Terör örgütü YPG petrolü satıp maddi kazanç sağlıyor.

* (ABD’li senatör Lindsey Graham’ın Türkiye karşıtı açıklamaları) Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı.

* Amerika da, Rusya da benim dostum olsun istiyorum. Bizim gayretlerimiz bunun için.

* (FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi) Adalet Bakanlıkları arasındaki görüşmeler hala devam ediyor, edecek. Yılmadan usanmadan takip edeceğiz.

* Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump'a hem Beyaz Saray'da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım.

* FETÖ’nün yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün senatörlere verdik. Döner dönmez tamamını bir set olarak göndereceğiz.”