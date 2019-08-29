Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TSK ve MİT’ten Irak’ın kuzeyinde ortak operasyon: 3 terörist öldürüldü

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

15:28 -
Haberler Gündem
TSK ve MİT’ten Irak’ın kuzeyinde ortak operasyon: 3 terörist öldürüldü
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more