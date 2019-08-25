TSK’da YAŞ sonrası sürpriz ‘5 general emekliliğini istedi’ iddiası

Bu isimlerden 3’ünün ise sınır ötesi operasyonlarda önemli rol üstlenen Adana 6. Mekanize Piyade Tümeni Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı (MÖGK) ve Özel Kuvvetler eski Komutanı Tümgeneral Ahmet Erhan Çorbacı ile iki yardımcısı Tuğgeneraller Uğur Bülent Acarbay ve Ertuğrul Sağlam olması dikkat çekti.

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MÖGK KomutanıTuğgeneral Erdal Şener de 1 Ağustos’taki YAŞ toplantısında, görev süresini henüz tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti. TSK’da subaylar 30 Ağustos’a kadar emeklilik talebinde bulunabiliyor. Emeklilik talebinde bulunan diğer 2 ismin de Van Başkale’de konuşlu 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Özdemir ile Hakkari Yüksekova’da konuşlu 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Bozdemir olduğu öne sürülüyor.