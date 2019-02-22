TSK’dan nefes kesen klip! Sosyal medyada gündem oldu

Kış-2019 Tatbikatı, 9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars’ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda icra ediliyor. İlk defa uluslararası katılımla gerçekleşen tatbikata 15 ülke katılıyor.

PAYLAŞILMASININ ARDINDAN BİNLERCE BEĞENİ ALDI

TSK'nın Kars'ta gerçekleştirdiği Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı’ndan görüntülerin toplanarak hazırlanan klip, sosyal medyadan paylaşıldı. Paylaşılmasının ardından binlerce beğeni alan klip TSK'nın personel ve hareket kabiliyetini de gözler önüne serdi. Söz konusu klip kısa sürede büyük beğeni topladı.