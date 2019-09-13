TTB’den ‘kürtaj listelerinin istenmesi’ skandalına tepki: Aslolan hekimliktir

İki gün önce basına yansıyan haberlerle, sağlık kurum ve kuruluşlarına yazı göndererek, son iki yılda polikistik over sendromu olan ve kürtaj yaptıran kadınların listesini isteyen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Tabipleri Birliği ve hekimlerin gösterdiği tepki üzerine, talebi geri çekti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi de bu talebe tepki göstererek, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı göndermiş ve bu talebin kesinlikle geri çekilmesini istemişti. TTB konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Bu vesileyle tekrar belirtmek isteriz ki; hasta ile hekim arasındaki güven ilişkisi temel olarak sır saklama yükümlülüğü ile korunur. Bu durum hekimliğin önemli etik değerleri arasındadır. Sağlık kuruluşuna başvuran hasta kişisel sağlık bilgilerinin gizliliğine saygı gösterileceği, yasal zorunluluk olmadıkça kimseyle paylaşılmayacağına güvenir. Bu güvenin ihlal edilmesi hastanın bilgi gizlemesi veya sağlık hizmeti almaktan bütünüyle kaçınmasına neden olabilir. Aslolan hekimliktir!