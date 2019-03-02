TTK kura çekimi sonuçları: TTK kura sonucu 1000 işçi alacak!

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) alınacak 1000 işçi için kura çekimi gerçekleştirildi. 18 yaşını tamamlamış, 32 yaşından gün almayan ve askerlikle ilişiği olmayan adaylar arasında gerçekleştirilen kura ile TTK tarafından Zonguldak’ta 700, Bartın’ta 200 ve Karabük’te 100 işçi alımı yapıldı. İşte, TTK kura çekimi sonuçları

TTK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi http://www.taskomuru.gov.tr sitesin açıklandı.

Kura sonuçları, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

TTK RESMİ İNTERNET SİTESİ

TTK'DAN SAĞLIK RAPORU AÇIKLAMASI

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl olarak belirlenen adaylar için Türkiye Taşkömürü Kurumu bir açıklama yaptı. İşte o açıklamda;

“Kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri hastaneler tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını almalarına müteakip işe başlatılacak olup, “çalışır” kararı alamayan adayların yerine ise YEDEK adaylar sıra ile çağrılarak hastaneye sevk edileceklerdir.”

BARTIN’DA 200 İŞÇİ BELİRLENDİ

Bartın'da, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda (TTK) Pano-ayak üretim işçiliğinde çalıştırılacak olan 200 kişi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın da katıldığı törenle kura çekimi yapıldı.

Bartın Kültür Merkezinde Saat 10.30 da başlayan kura çekimine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, işçi adayları ve yakınları katıldı. Zonguldak'ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katıldığı kura çekiminin canlı yayınlandığı törende kura çekimleri eş zamanlı olarak yapıldı. 8 bin 41 işçinin kuraya girdiği törende salonda ve dışarıda bekleyen işçi adayları heyecan içinde bekledi.

İlk 200 kişinin asil olarak belirlendiği törende ilk kurayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç tarafından çekildi.

Kura çekiminin ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Bartın Valisi Sinan Güner, “Buradaki kardeşlerimizle aynı heyecanı biz de yaşadık. 8 bin 41 gencimiz buraya kayıt olmuştu ve bugün 200 tanesi bu kurada çıkacak. İnşallah onlar ailelerine yeni bir istihdam olacaklar, kendileri için de öyle. Tabii çıkmayanlar da olacak, doğal olarak. İnşallah bu arkadaşlarımızı da başka kuralarda, başka istihdam şartlarında onları da değerlendireceğiz. Bartın'ın kalması adına çok önemli bir gelişme. Üretim, daha çok üretim, daha çok gelir, daha çok kalkınma tüm fırsatları takdirle karşılıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere saygılarımızı, şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.

ZONGULDAK’TA KURA TAMAMLANDI

Zongüldak’taTürkiye Taş Kömürü Kurumuna (TTK) alınacak 1000 işçi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sırasında büyük heyecan yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Zonguldak mitinginde TTKya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonunda ilk etapta alınacak 1000 işçi için Zonguldak'a 700, Karabük'e 200, Bartın'a 100 kontenjan ayrıldı. İş-Kur aracılığıyla 12-18 Şubat arasında başvurular alınırken, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te çalışacak maden işçileri için toplam 35 bin 770 iş başvurusu yapıldı. Bugün 3 ilde noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. Zonguldak'ta Site Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Kura çekilişinde salona sığmayanlar için dışarı dev ekran kuruldu. İlk olarak konuşan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, noter huzurunda çekilen kuranın şeffaf şekilde izleyiciler önünde gerçekleştirildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Kura çekimini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz başlattı. Noter huzurunda yapılan çekilişte protokol üyeleri küredeki topları çekti. Kura çekimi daha sonra noter huzurunda çekilmeye devam etti. Aynı anda Karabük ve Bartın'a ayrılan toplam 300 işçinin de kurası gerçekleştirildi.